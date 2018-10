Foi realizado no Centro Social Urbano – CSU -, no último sábado (20), o 5º Torneio SEMEL de Biribol, com a participação de 06 cidades do interior paulista, dentre elas: Lins, Promissão/SP, Cafelândia/SP, Piratininga/SP, Botucatu/SP e Novo Horizonte/SP.

Os jogos tiveram início às 09h da manhã e se entenderam até às 15h. A equipe de Lins ficou em 1º lugar, seguida pela equipe de Promissão em 2º lugar, Piratininga em 3º, Cafelândia em 4º, Botucatu em 5º e Novo Horizonte em 6º.

O evento contou com o apoio da Prefeitura de Lins e Nutraer.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins