Neste último sábado (02), foi realizado a final da categoria Adulto Feminino de vôlei na cidade de Tupã- SP.

O Varandas/Semel Lins, enfrentou as cidades de Valparaíso e Tupã. No primeiro jogo as linenses venceram a partida com 2 sets a 0 contra a cidade de Valparaíso e perdeu o segundo jogo para a cidade de Tupã por 2 sets a 0.

A equipe de vôlei adulto de Lins se consagrou vice-campeã da competição

Resultados finais:

Varandas/Semel Lins 2 X Valparaíso 0

Tupã 2 X Varandas/Semel Lins 0

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação