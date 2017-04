Na última segunda-feira (17), foram realizadas em Lins, duas partidas de futsal que fazem parte do 4ª Jogos Abertos da Juventude, onde a equipe da cidade de Promissão goleou por 5 a 0 a cidade de Guaiçara e Lins venceu pelo placar acirrado de 5 a 4 o município de Getulina.

As partidas que aconteceram no Ginásio do CSU – Clube Social Urbano, contou com a presença dezenas de pessoas que puderam prestigiar duas partidas com muitos gols.

O 4º Jogos abertos da Juventude 2017 é promovido pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, através da Prefeitura de Lins, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

O evento esportivo tem a finalidade desenvolver o intercâmbio social e esportivo, difundir a prática das várias modalidades esportivas e dar oportunidade aos jovens, valores objetivando a melhoria física, técnica e tática do desporto dentro de uma comunidade ou região, fazendo surgir novos valores no panorama desportivo nacional.

Fonte e Foto: CODEC – Coordenadoria de Comunicação.