Na noite do dia 19 de Novembro, a Equipe de Força Tática em patrulhamento tático pela Rua Luiz Laraia, deparou com indivíduo que ao perceber que seria abordado empreendeu fuga a pé sendo acompanhado e detido. Realizado pesquisa via prodesp constou que o mesmo estava foragido do CDP Marília.

Fonte e foto: Quadragesimo Quarto Bpmi