Nesta noite de quarta feira (21), as equipes de Força Tática e Rocam após receber denúncia de que um indivíduo alugava e vendia armas e munições para fins ilícitos e que o mesmo estaria no interior da residência com armas.

Diante da denuncia as equipes diligenciaram ao local e em contato com o morador, foi franqueada a entrada das equipes para averiguar tal denúncia sendo encontrado em um fundo falso ao lado da churrasqueira um revólver calibre 32 oxidado municiado com sete cartuchos intactos acondicionado em um coldre de lona, dando continuidade foi encontrado em um cofre no quarto uma garrucha inox desmuniciada com cinco cartuchos intactos ao lado da arma. Em outro cômodo sendo um quartinho foi localizado uma cartucheira calibre 32 desmuniciada. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao indiciado conduzido ao CPJ Lins ficando a disposição da justiça.

Fonte e foto: Quadragesimo Quarto Bpmi