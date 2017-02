No último domingo (12), foi realizado na cidade de Bauru a Etapa Verão, do Circuito de Corridas do Alameda Quality Center. Ao todo 500 competidores de inúmeras cidades dos estados de SP, PR e MS participaram nas corridas de 5km e 10km, em percursos de terra e muita subida.

Com início às 8h a competição distribuiu premiação em troféus aos melhores colocados e medalhas a todos participantes. Mais uma vez a equipe de Atletismo Semel Lins esteve presente, conquistando diversos troféus.

Percorrendo 5,4km o atleta David Ribeiro ficou em 4º lugar na categoria de 40 a 44 anos. Jedson Manoel de Oliveira Santos foi o 8º colocado na categoria de 30 a 34 anos. O atleta Sandro Aparecido Alencar, foi o vice campeão na categoria de 50 a 54 anos. Além disso, na prova dos 10,3km, o atleta Antônio Aparecido Delazari, ficou em 4º lugar na categoria de 50 a 54 anos, e na mesma categoria o atleta Jefferson Alves Avelino Costa foi o 10º colocado. Wesley Henrique Cavalcante foi o 4º colocado na categoria de 20 a 24 anos.

No feminino a atleta Sidinéia de Souza foi a 3ª colocada no geral. A atleta Suseli Danulussi Costa, foi a vice campeã de 50 a 54 anos, e na mesma categoria a atleta Célia Regina da Cruz de Paula foi a 4ª colocada. A atleta Flávia Cristina Castilho Cucolo, foi a 3ª colocada na categoria de 45 a 49 anos e Clélia Maria Mardegan foi a campeã na categoria de 60 a 64 anos.