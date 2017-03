No último dia 21 de março, a Engenheira Agrônoma do Horto Municipal de Lins, Júlia Buchmann, esteve participando da reunião realizada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por meio do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Consea-SP) em Bauru, representando a cidade de Lins. A reunião tinha o objetivo de debater ações de segurança alimentar no âmbito dos municípios.

De acordo com Júlia, no encontro organizado pela Comissão Regional (CRSANS) de Bauru, os participantes de Arealva, Bauru, Lençóis Paulista, Lins e Iacanga elaboraram estratégias de apoio e fortalecimento a partir do diagnóstico regional sobre a existência e funcionamento dos conselhos no âmbito dos 38 municípios que compõe toda a região.

Ainda durante a atividade, foi notada a necessidade de realização de oficinas para a capacitação dos conselheiros, sensibilizando-os sobre a importância dos conselhos de segurança alimentar e nutricional para garantir maior qualidade de vida à população, bem como apoio à cadeia produtiva, principalmente composta pela agricultura familiar.

A Julia, que é membro da Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Bauru, avaliou a reunião como muito produtiva, com crescente número de municípios interessados no tema. “O aumento na demanda por capacitação dos conselheiros e a sensibilização dos prefeitos para informar a importância da existência e pleno funcionamento do Conselho, bem como dos benefícios para o município, é de suma importância para que se possa garantir uma alimentação adequada e de qualidade para a população”, avaliou a engenheira.

A próxima reunião acontecerá no dia 16 de maio, no Centro de Educação Ambiental no Horto Municipal de Lins, das 9h às 12h, com uma capacitação para o conselheiros.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação.