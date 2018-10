Na última terça-feira (02), foi realizado no Salão Nobre do UniSalesiano, o encerramento da 1ª Semana de Turismo e Hospitalidade de Lins. A semana foi totalmente dedicada a atividades turísticas em comemoração ao Dia Mundial do Turismo, comemorado no último dia 27, quinta-feira.

No ato do encerramento, foi lançado o Concurso para a escolha da Marca Turística de Lins e apresentação do vídeo turístico de Lins, que tem o objetivo de divulgar os atrativos linenses e atrair os turistas.

As inscrições são gratuitas, para realizá-las e obter mais informações, ligue no (14) 3533-4269. O edital do concurso para escolha da marca turística estará disponível site da Prefeitura de Lins, onde serão feitas as inscrições gratuitamente. Para visualizar o vídeo turístico de Lins basta acessar o link:

O evento contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Sustentado, Israel Alfonso, representando o Prefeito, Edgar de Souza, da pró-reitora de Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária, Heloisa Helena Hovery da Silva, do pró-reitor de Administração, do diretor Geral e vice-reitor do UniSalesiano, Padre Giulio Boffi, a gerente de Turismo, Maria Carolina Pereira, o presidente do COMTUR – Conselho de Turismo de Lins -, Celso Kotaki, professor e coordenador do curso de Publicidade e Propaganda do UniSalesiano, João Artur Izzo, professor Thiago Flávio de Souza, representando todos os docentes do curso de Publicidade e Propaganda, o aluno Hugo Dias Zanutto, representando o corpo discente de Publicidade, alunos dos cursos de publicidade e marketing, munícipes e demais autoridades presentes.

A 1ª Semana de Turismo e Hospitalidade de Lins é uma realização da COMTUR – Conselho de Turismo – de Lins, com apoio da Prefeitura de Lins, ADETEC – Agência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico – de Lins, Associação Comercial de Lins e CADENC.

Para visualizar o vídeo turístico de Lins, acesse o link: https://www.lins.sp.gov.br/portal/0/galeria-de-videos/41

Para realizar a inscrição do concurso, acesse: https://www.lins.sp.gov.br/portal/servicos/68/Concurso-de-marca-tur%C3%ADstica

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins