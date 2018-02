O CR- Centro de Ressocialização de Lins realizou na última semana melhorias na Emei Egilda Sciamarelli Prado. Ação faz parte do programa Via Rápida que é uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – SDECTI – com a SAP – Secretaria de Administração Penitenciária-, e tem como objetivo qualificar o profissional do regime semiaberto, no módulo de Pintor Predial.

A escola municipal localizada na Rua Arquiteto Luis Saia, recebeu nova pintura, nos corredores, escadas, muro externo, casa do servente, refeitório e na sala da Coordenadora pedagógica.

A Secretaria da Administração Penitenciária, representada pelo Centro de Ressocialização “Dr. Manoel Carlos Muniz” de Lins, disponibilizou 25 reeducandos do regime semiaberto para o curso de pintura.

A Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura – FAPETEC – foi a empresa responsável pela execução e estrutura administrativa, disponibilizando materiais didáticos exclusivos por níveis de capacitação e professores especializados, bem como, suporte técnico e administrativo.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação