Foi procurado o Ministério das Relações Exteriores, Polícia Federal, Receita Federal sobre o posicionamento da Embaixada da Guiné Equatorial e aguarda retorno.

Na nota, o órgão afirma que a viagem foi programada e “tramitada formalmente com as autoridades brasileiras”, mais especificamente com o Ministério das Relações Exteriores.

Desembarque polêmico

Na última sexta, a comitiva vinda de Malabo – capital da Guiné Equatorial – desembarcou em Viracopos a bordo do Boeing 777-200, aeronave do governo do país africano, com a fortuna distribuída em duas malas.

Foram apreendidos, em espécie, US$ 1,4 milhão e R$ 55 mil, e 20 relógios de luxo, um deles cravejado de diamantes, avaliado em US$ 3,5 milhões. A delegação carregava 19 bagagens – as demais tinham principalmente roupas, e foram liberadas.