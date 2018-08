Em mensagens de texto trocadas com um amigo, Marcelo Kroin, de 38 anos, preso suspeito de matar a mulher grávida, Andreia Campos Araújo, de 29 anos, convida um amigo para “assar uma carne” após o assassinato em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense. Com o material solicitado da perícia, a 4ª Promotoria de Justiça pretende denunciar o suspeito, que está preso, por feminicídio no início da próxima semana.