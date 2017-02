Um jogo de fortes emoções e nervos à flor da pele, foi aquilo que aconteceu na partida entre Linense e a Ponte Preta, que terminou empata em 2 a 2.

A partida era valida pela quinta rodada do Campeonato Paulista Itaipava de 2017, e marcou também a estreia do novo treinador do Elefante da Noroeste, Márcio Fernandes, que realizou apenas um treino antes de encarar a Ponte Preta. Márcio optou por armar um time com várias alterações, onde o destaque foi uma equipe claramente ofensiva, jogando aberta com três atacantes: Thiago Santos, Gabrielzinho e Tatá.

A Ponte Preta saiu na frente do marcador com Pottker, com um gol aos 9 minutos de jogo. Thiago Humberto empatou a partida aos 30 minutos, de pênalti, após falta de Emerson sobre o atacante do Linense Thiago Santos. Com o placar em 1 a 1, o árbitro da partida, Flávio Rodrigues de Souza mandou ambos os times para intervalo.

Logo aos 10 minutos do segundo tempo , a Ponte Preta fez o segundo gol, com Yago de cabeça após a cobrança de falta. O Linense não se abateu e partiu para cima do seu adversário, procurando empatar a partida. Aos 36 minutos de jogo, novo pênalti para o Linense: o zagueiro da Ponte Preta salta desajeitado na grande área e com a mão desvia a bola: pênalti para o Linense que Carleto se encarregou de marcar e deixar tudo igual na partida. Já no finalzinho da partida, o “Elefante” poderia ter virado o placar, após uma bomba de Pio na cobrança de falta e que o goleiro Aranha teve de se esticar para evitar a virada no jogo.

Ficha do jogo:

CA Linense

Victor Golas;

Bruno Moura, Rodrigo Lobão, Magno Alves e Carleto;

Pio, Diego Felipe (Tássio), Thiago Humberto (Cap.) (Giovanni) e Gabrielzinho;

Tatá (Joãozinho) e Thiago Santos

Técnico: Márcio Fernandes

Ponte Preta

Aranha;

Nino Paraíba, Yago, Marllon e Artur (Emerson);

Matheus Jesus, Fernando Bob e Lins (Ravanelli);

Lucca, Pottker e Clayson (Ramon)

Técnico: Felipe Moreira

Público: 1.233 pagantes

O Clube Atlético Linense volta a campo no próximo sábado (25), às 10h00 da manhã, encarando o Santo André no Estádio Municipal Bruno José Daniel, partida valida para a sexta rodada do Paulistão de 2017.



Fonte: Clube Atlético Linense