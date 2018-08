Noticias CAL – Torcedor do Elefante – Manutenção do Estadio – Gibertão – O mestre de Obras Piu preparando o estadio para jogos do CAL 2019 – Linense O CLUBE DO POVO.

Seja Sócio torcedor e ajude o Elefante🐘🐘🐘🐘

CAL RUMO A SÉRIE A1 DO PAULISTA!

www.linense.eusoutorcedor.com.br.

Fonte foto: Clube Linense