Na noite do dia 24 de novembro, as Equipes de Força Tática em patrulhamento tático próximo ao terminal rodoviário em Lins, depararam com duas mulheres que ao avistarem as equipes se portaram de maneira suspeita sendo abordadas, e localizado em uma mochila três tijolos de maconha totalizando 2.760 kg.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão. Indiciadas apresentadas à CPJ onde permaneceram à disposição da justiça.

Fonte e foto: Quadragesimo Quarto Bpmi