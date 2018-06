Alguns pais passaram a noite em barracas diante da caverna de Tham Luang, no distrito de Mae Sai, perto da fronteira com Mianmar. “Vim buscar meu filho”, disse uma das mães, sem conter as lágrimas.

As autoridades acreditam que o grupo, meninos com idades entre 11 e 16 anos, integrantes de um time de futebol, e seu treinador entraram no sábado no local, que tem vários quilômetros de comprimento, para escapar do tempo ruim.