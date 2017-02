Os distúrbios que nas últimas noites tomaram conta da cidade de Aulnay-sous-Bois, em Seine-Saint-Denis, na França, após uma suposta agressão de uma patrulha policial a um jovem negro, estenderam-se nesta quarta-feira (8) a outros municípios da periferia de Paris, segundo a agência Efe.

Em Aulnay-sous-Bois, epicentro do protesto, a madrugada foi de calmaria. As autoridades indicaram que o número de incidentes foi menor do que em dias anteriores, mas ainda assim 17 pessoas foram detidas em diversas localidades da periferia da capital francesa.

Na última quinta-feira, uma patrulha da polícia prendeu Theo, de 22 anos, oficialmente por tráfico de drogas. Mas, segundo denúncia do jovem, ele foi agredido pelos agentes, o que o levou a ser hospitalizado e operado. Quatro foram afastados – um deles por ter praticado violência sexual, de acordo com o jornal francês “Le Parisien”.

O assunto, que teve grande repercussão na França, foi seguido de várias noites de distúrbios em Aulnay-sous-Bois e que na terça-feira acabou se espalhando para outras localidades.

Segundo o balanço policial, uma dezena de pessoas, na madrugada desta quarta-feira alguns menores de idade, tiveram que ser socorridos com sintomas de intoxicação com monóxido de carbono depois que um grupo de desconhecidos jogou um coquetel molotov no interior de um edifício em Tremblay-en-France.

Nessa mesma cidade, a fachada de uma delegacia policial foi atacada provocando danos materiais, da mesma forma que em outros edifícios e carros da região.

Um motorista de ônibus também ficou levemente ferido perto de Clichy-sous-Bois.

Para tentar acalmar os ânimos, o presidente francês, François Hollande, visitou na terça-feira no hospital o jovem Theo, enquanto o primeiro-ministro, Bernard Cazeneuve, prometeu atuar “com a maior firmeza” contra os agentes em caso que as denúncias sejam confirmadas.

O próprio Theo enviou uma mensagem para seus vizinhos através dos veículos de imprensa, onde pediu calma a eles.

Dos 17 jovens detidos nos últimos dias, 11 deles menores, serão apresentados nesta quarta-feira perante a justiça.



Foto: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

Fonte: G1