Nesta manhã de sexta – feira (23), Policiais civis da DISE, com apoio de policiais militares com apoio do Águia, prenderam em flagrante um homem de 29 anos no bairro Jardim das Paineiras em Lins.

Em cumprimento a mandado de busca domiciliar os investigadores encontraram 67 tijolos de maconha.

Segundo informações do delegado da DISE, Dr. João Pandolfi afirmou que o homem já vinha sendo investigado há três meses. Ele será encaminhado ao CDP de Bauru.

Fonte e Foto: Folha da Noroeste