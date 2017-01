A Diretoria de Trânsito informa que devido à imprudência de alguns motoristas, têm acontecido alguns acidentes no cruzamento das ruas Rosalino Silva com a Olavo Bilac, embora já exista sinalização.

Nesta terça-feira (24), a sinalização foi reforçada, sendo instalado no local, placa de Proibido Parar e Estacionar em trecho da Rua Rosalino Silva, com o objetivo de dar mais visibilidade ao motorista que trafega pela Rua Olavo Bilac.

A Diretoria de Trânsito solicita a atenção dos condutores de veículos e pedestres. É necessário observar a sinalização, utilizar as faixas de pedestres para evitar acidentes.