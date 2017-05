No final do mês de março e abril a Prefeitura de Lins através da Diretoria de Trânsito realizou algumas ações em conjunta com a Policia Militar, para fiscalizar alguns pontos do município.

Nos dias 26 e 31 de março foram fiscalizadas duas a agências de Moto Táxi onde dez motos foram fiscalizadas e quatro foram removida. E no dia 28 de abril a equipe esteve na escola José Ariano Rodrigues, onde sete vans escolares foram fiscalizadas e quatro multas aplicadas.

Fonte e Foto: Codec – Coordenadoria de Comunicação