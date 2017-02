Policiais civis da DIG de Lins, após a localização do corpo do morador de rua Nivaldo Pereira de Morais, 51 anos, iniciaram investigação identificando e prendendo o autor do crime, Clodoaldo Marcelo Maximiano, 38 anos, vulgo Bigato.

Ele confessou o crime aos investigadores, alegando que já tinha tido desentendimento anterior com a vítima.

O delegado, Doutor João Pandolfi, afirmou que o autor do crime utilizou uma churrasqueira de ferro para golpear a vitima na cabeça. Ele também está sendo autuado em flagrante por crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

Participaram das investigações Marco Legramandi, Lucas Piovesan, Perin, Danilo, Humberto, Fernando.



Fonte: Folha da Noroeste