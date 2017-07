Polícia Civil de Lins, através da DIG, identificou o motorista do caminhão Mercedes, cor amarela, que causou um acidente de trânsito na quarta-feira (5), no bairro do Junqueira pela manhã.

O motorista é morador da cidade de Penápolis, tem 65 anos e estava com sua CNH vencida.

Ele disse ao investigador Marco Le gramandi que não percebeu ter dado causa ao acidente. Somente quando chegou em casa e viu seu veículo danificado.



O delegado Dr. João Pandolfi, titular da DIG, disse não acreditar na versão apresentada e que ele responderá pelos crimes de lesão corporal culposa agravada por omissão de socorro e fuga de local de acidente.

Fonte e foto: Folha da Noroeste