Mobilização colheu assinatura para um abaixo-assinado e orientou consumidores quanto às mudanças propostas pelo projeto que tramita na Câmara dos Deputados

O PROCON de Lins realizou na manhã desta quinta-feira (15/03) uma mobilização pública no Dia do Consumidor contra o projeto de mudança na Lei dos Planos de Saúde.

A iniciativa se repetiu em todos os Órgãos de Defesa do Consumidor do Estado, com a coordenação da Fundação PROCON-SP. Os Procons se uniram para a elaboração de um abaixo-assinado que será encaminhado aos deputados integrantes responsáveis pela finalização do projeto.

No Dia do Consumidor, a equipe do órgão esteve no calçadão Tancredo Neves, em frente à Lojas Pernambucanas, das 09h às 13h, para a coleta de assinaturas e esclarecimentos à população.

“Somos contra porque a proposta retira direitos essenciais dos consumidores, por isso estamos mobilizados e contamos com o apoio da população”, disse Luiz Henrique de Andrade Caetano, coordenador do PROCON de Lins.

O Procon de Votuporanga tem trabalhado no combate a medidas que afetarão negativamente toda a sociedade e está participando da campanha nacional de orientação e coleta de assinaturas, pedindo a rejeição das alterações propostas.

Entenda o caso:

Atualmente, está tramitando na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n° 7419/2006, que propõe a reforma da Lei dos Planos de Saúde (nº 9656/98), diminuindo as garantias de segurança e qualidade no atendimento aos contratantes desses serviços e representando, portanto, uma significativa perda de direitos por parte dos consumidores.

Os órgãos de proteção e defesa do consumidor contam com o apoio de entidades de classe para o fortalecimento da ação.

Outras atividades

Já no dia 16/03, dando continuidade as ações alusivas a semana do consumidor, o PROCON realizará palestras levando conhecimento à população: as 16 horas no anfiteatro da Casa dos Conselhos (Rua Olavo Bilac), PALESTRA: O ENDIVIDAMENTO DA TERCEIRA IDADE – Palestrante: Luiz Henrique de Andrade Caetano e Deputado Vinicius Carvalho, e as 19:30 horas PALESTRA: DIREITOS DO CONSUMIDOR – Palestrante: Deputado Vinicius Carvalho para os alunos do curso técnico jurídico da ETEC Lins.

O Procon de Votuporanga fica no Paço Municipal, que funciona na Rua Olavo Bilac, 640 – Sala 07, com horário de atendimento de segunda a sexta feira das 09 às 17:30, e duvidas e orientações via email: lins.procon@gmail.com.