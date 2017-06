O incêndio que devasta a região central de Portugal desde sábado (17) provocou a morte de 64 pessoas. Delas, 47 morreram carbonizadas na Estrada Nacional 236 (EN 236-1), que liga Figueiró a Castanheira de Pera. Uma estrada que a mídia portuguesa já apelidou de “estrada da morte”, pois os restos das vítimas foram encontrados num trecho de menos de 500 metros, em volta do cruzamento com outra estrada, a IC 8, que liga Pedrógão Grande com a EN 236-1.

Segundo as autoridades portuguesas, muitos morreram por inalação de fumaça. Em alguns casos, tratavam-se de famílias inteiras. Dezenas de carros foram encontrados na estrada, carbonizados.

“Quando cheguei na estrada vi carros carbonizados, dei marcha à ré, mas outros veículos bateram no meu carro. Vi uma pessoa abandonar outro carro com os cabelos e as roupas ardendo”, contou um dos sobreviventes, Mário Pinhal, ao jornal português “Público”.

A mídia portuguesa tem afirmado que a EN 236-1 tinha que ter sido fechada pelas autoridades já no começo da tarde de sábado, quando o incêndio começou (por volta das 14h locais, às 10h no Brasil), mas isso não foi feito. Segundo o diário português “Expresso”, a maioria das vítimas chegou a transitar na EN 236-1 no final da tarde, por volta das 19h, mais de 3 horas depois do começo do fogo.

A estrada era cercada de eucaliptos e pinheiros, e isso, junto com os fortes ventos, pode ter ajudado na propagação tão rápida das chamas.