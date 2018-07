No último dia 10, terminou o prazo para que o governo reunisse as crianças menores de 5 anos que foram separadas de seus pais ao cruzar a fronteira. Nessa faixa de idade, 57 do total de 103 crianças foram reunidas com suas famílias. As outras 46 não passaram pela reunificação, porque, segundo o governo, não se encaixaram nos critérios legais para que isso ocorresse.

Fonte e foto: G1