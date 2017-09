Na última quarta-feira (06), a Prefeitura de Lins através da Secretaria de Educação e da Coordenadoria de Cultura, realizou mais uma edição do tradicional desfile cívico em comemoração à independência do Brasil, celebrado no dia de 7 de setembro.

Em Lins, o evento que contou com a participação de 29 entidades do município e da região, teve início às 19h com a tradicional ” Revista a Tropa”, com a entrada do 37º BIL.

Na oportunidade, o prefeito Edgar de Souza esteve prestigiando, ao lado do vice prefeito Carlinhos Daher e demais autoridades do município. O presidente da Câmara Rogério Barros, os vereadores Gustavo Jordani, Macalé, Neto Danzi e Ademir Chiarapa, os secretários municipais, Denise Jorge Magnoler, Rita de Freitas, Claudia Nunes, Luiz Henrique Ramos da Silva, o Coordenador de Cultura Francisco Di Mauro Junior e representantes de instituições.

Ao todo, cerca de 11 mil pessoas prestigiaram o desfile que acontece todos os anos na Rua Olavo Bilac. Para Edgar, foi uma alegria muito grande o evento deste ano. “Quero parabenizar a todas as entidades participantes, que deram um verdadeiro show para nosso município”, finalizou.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação