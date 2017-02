Foi realizada na manhã de terça-feira (14), limpeza nas imediações do Aeroporto Lucas Nogueira Garcez. Após a limpeza servidores do setor de Fiscalização de Posturas estiveram no local para uma fiscalização de rotina e encontraram um cidadão que iria realizar o descarte ilegal. Esta região é muito utilizada por populares que realizam o descarte de entulhos e outros inservíveis.

De acordo com o Diretor de Posturas Geraldo Real, essa prática é criminosa. “Quando autuado o cidadão recebe uma multa no valor de 150 UFM – Unidade Fiscal Municipal (cerca de R$ 521,05), dobrando a cada reincidência podendo até ser processado por crime ambiental”, destacou.

O descarte pode ser realizado no Ecoponto, que fica na Estrada Lins 80, KM 1, no Ecoponto, o cidadão pode realizar o descartes de resíduos sólidos (sofá, galhos, material reciclado, lixo domiciliar, material eletrônico entre outros).

Entulhos de construção, em pequenas quantidades podem ser descartados na Eco Solutions no mesmo endereço, Estrada Lins 80, KM 1. Para maiores informações (14) 3532 3966, Limpeza Pública.