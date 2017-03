A quem se interessar pelo meu caso:

Tenho uma filha desaparecida á 29 anos e eu não sei se esta viva ou morta. Saiu de casa em Lins/SP no dia 04 de Maio de 1986, dizendo que ia para o Rio d Janeiro trabalhar e que também queria conhecera Grécia.

A ultima notícia que tive dela foi uma carta que me enviou de Salvador-BA no endereço Praça da Sé N°07, edifício Leme, sala 101.

Escrevi para este endereço e não encontrei ninguém na época, somente que ela havia ficado 15 dias neste trabalho de olhar Crianças.

Não tenho mais notícias desde Julho do ano de 1986.

Descrição dela: Aparecida de Fátima Ferreira Morais

RG: 18.87179, Nasceu em Lins no dia 21 de Junho de 1967.

Mãe: Maria Mercedes Morais.

Pai: Antonio Ferreira de Morais.

Irmão: Antonio Adilson de Morais.

Ela sumiu na vila da Saúde em Guaiçara/SP.

Eu, Mercedes peço, por favor, por Deus, notícias dela e que se Deus permitir encontra-la em vida.

Dados da Mãe: Maria Mercedes Morais

Endereço: Amazonas-154 Bairro do Junqueira, na cidade de Lins/SP.

Telefone: (14) 99829-4751

Obrigada, Deus lhe abençoe.

Mercedes mãe desesperada.