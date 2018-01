Nesta quinta-feira (25), o Deputado Federal, Vinícius Carvalho esteve na Prefeitura de Lins e foi recebido pelo chefe de gabinete, Nilton Nunes e toda equipe de governo, além do Presidente do PRB, Ademir Pintado e o Coordenador do PROCON de Lins, Luiz Henrique de Andrade.

Na ocasião, o Deputado se comprometeu a liberar a emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil a ser utilizada para a infraestrutura da cidade, também foi feita a promessa da liberação da quantia de R$ 100 mil para a emenda parlamentar vinculada a evento de turismo destinado à Expolins 2018.

Vinícius destacou o desenvolvimento de Lins, principalmente na sua vocação tecnológica, citou as diversas obras que estão em andamento, elogiou o trabalho e administração que o Prefeito Edgar está realizando na cidade.

Para ele, “trata-se de uma das principais cidades da região, com certeza, e o Edgar tem feito um belo trabalho à frente da administração. Vou direcionar emendas, muito importantes para a qualidade de vida das pessoas, atendendo pedido pessoal do Prefeito”.

O secretário Israel Alfonso, em nome de todos os presentes, agradeceu a visita do deputado e reafirmou o compromisso de lutarem juntos para que, possam vir mais conquistas para Lins, a fim de ajudar a administração do prefeito Edgar de Souza para o desenvolvimento de nossa cidade.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação