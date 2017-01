Na última segunda-feira (16), a Defesa Civil de Lins, representada pelo Coordenador Wagner Saoncella e pelos agentes Adolfo, Solange e ngelo, juntamente com a Defesa Civil da cidade de Guaiçara, representada pelo Coordenador Vinícius e a agente Telma, participaram de um treinamento básico por meio de videoconferência utilizando a estrutura física da Diretoria de Ensino de Lins, com duração de 3 horas, sendo que o curso foi ministrado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Os assuntos abordados durante o encontro foram a Lei Federal nº 12.608/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotarem as medidas necessárias à redução dos riscos de desastres, A Criação ou a manutenção de uma Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – órgão específico voltado às ações de proteção e defesa civil em âmbito municipal também foi debatido.

Além disso, a oferta gratuita do curso “Defesa Civil: A Aventura”, ferramenta educacional em formato de jogo interativo cujo público alvo são os alunos do ensino fundamental e médio e tem como escopo a conscientização e, por conseguinte, a prevenção de desastres naturais e tecnológicos também foi abordado, juntamente com a Campanha “Construindo Cidades Resilientes”, desenvolvida pela ONU com a finalidade de habilitar os municípios a desenvolver a capacidade de resistir, absolver e se recuperar de forma rápida e eficiente de um desastre, bem como reduzir sua vulnerabilidade.