No último dia 08/03, a Defesa Civil de Lins representada pelo Coordenador Municipal de Defesa Civil, Wagner Oliveira Saoncella foi homenageado em decorrência das relevantes ações realizadas no município.

A homenagem foi proferida pelo Presidente da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, Dr. Walter Mello de Vargas, em parceria com o MMDC – É o acrônimo pelo qual se tornou conhecido o levante revolucionário paulista, em virtude das iniciais dos nomes dos manifestantes paulistas Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo mortos pelas tropas federais num confronto ocorrido em 23 de maio de 1932, e o Exmo Deputado Estadual Cel. PM Paulo Adriano L. L. Telhada, onde várias personalidades civis, militares e eclesiásticas foram condecoradas em Comemoração aos 60 Anos da Partida do Primeiro Contingente do Batalhão Suez, rumo ao Oriente Médio.

O Coordenador Municipal foi homenageado com o recebimento da “Medalha Tiradentes”, patrono da Polícia, e certificação desta honraria.

Foram homenageados também ilustres autoridades da nossa região: o Capitão da Polícia Militar, Sr. Marcelo Oliveira Saoncella pelo excelente trabalho que esta realizando na Policia Militar da capital, o Desembargador do TJSP – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo , Exmo. José Antonio Encinas Manfré e o Sr. José Ferreira Ribas Neto da cidade de Promissão.

“Esta honraria certamente não se limita somente a este Coordenador, mas extensivo a todos os voluntários de seguimentos diversos, os quais disponibilizam o seu precioso tempo para ajudar o próximo e acreditam que podemos através das ações positivas construir um mundo melhor”. Disse Wagner.