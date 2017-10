Com gols de Paulo Henrique aos 10 e Rafael Tavares aos 47 minutos do segundo tempo, o Linense venceu o São Paulo pelo placar de 2 x 1, no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, neste sábado, 30, em partida válida pela terceira rodada da segunda fase da Copa Paulista de Futebol.

Num primeiro tempo bastante equilibrado, o São Paulo procurou manter a posse de bola, tentando criar oportunidades de gol, sem grandes resultados por conta do bom posicionamento da zaga Alvirrubra, que a todo momento recuperava a bola e tentava surpreender o time tricolor nos contra-ataques.

Mesmo com um bom volume de jogo e algumas chances de marcar, o Linense não conseguia sair do zero. O São Paulo também continuava procurando o gol. E conseguiu abrir o placar, com o pênalti anotado pelo árbitro no final do primeiro tempo, que o atacante Pedro cobrou e marcou, aos 46 minutos.

Na volta do intervalo, o Elefante da Noroeste teve de correr atrás para igualar a partida. E conseguiu, logo aos 10 minutos, quando o meia Rafael Tavares, pelo lado esquerdo do ataque linense, cruzou na área do São Paulo e o zagueiro Paulo Henrique apareceu livre de marcação, nas costas da zaga adversária, para igualar o marcador no Morumbi.

Com o empate no placar, o Linense tomou definitivamente conta da partida e por diversas ocasiões esteve perto de ampliar o resultado, com Johnny, Giovanni e Marques. Mas foi Rafael Tavares, que novamente chamou a responsabilidade do jogo e, no penúltimo lance da partida, correspondeu da melhor maneira, escorando um cruzamento na área do tricolor e fazendo, de cabeça, o gol da virada, a favor do Clube Atlético Linense.

Com a vitória alcançada, o Linense subiu ao segundo lugar do Grupo 4, com quatro pontos, mesmo número de pontos da Associação Portuguesa de Desportos.

O Linense e o São Paulo voltam a se encontrar já no próximo sábado, dia 7, desta vez no “Gilbertão”. O jogo marcará o início do returno da segunda fase do grupo da Copa Paulista de Futebol 2017. A partida está agendada para as 19h00.

FICHA TÉCNICA

São Paulo FC

Goleiro Lucas Perri;

Caio, Hugo, Lucas Kal (David Ribeiro) e Tuta;

Diego, Queiroz, Foguete e Danilo (Oliveira);

Alisson (Vinícius) e Pedro.

Técnico: Marcos Vizolli

CA Linense

Goleiro Pegorari;

Tavares, Marcelo Bispo (cap.), Paulo Henrique e Cesinha;

Maycon, Davi (Miguel), Jefferson Maranhão (Leleco) e Rafael Tavares;

Giovanni e Johnny (Marques).

Técnico: Vilson Tadei

Fonte: calinense

Foto: José Luis Silva / CA Linense