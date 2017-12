Iniciado no ano de 2015 no Rio Grande do Sul, o CVV – Centro de Valorização da Vida – expandiu o número 188 para mais seis Estados. Estando disponível para 15 Estados, mais o Distrito Federal, ficando disponível para 112 milhões de pessoas no Brasil.

O 188 é um número telefônico sem custo de ligação para a prevenção do suicídio. Nessa nova fase de expansão, os Estados contemplados são: São Paulo, Espírito Santo, Tocantins, Amazonas e Distrito Federal. Essa ampliação inclui ligações feitas de telefones fixos e móveis de qualquer operadora.

Sobre o CVV

O CVV presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo. Os mais de um milhão de atendimentos anuais são realizados por 2.000 voluntários pelo telefone 188 ou 141 (de acordo com a região), pessoalmente (nos 80 postos deatendimento) ou pelo www.cvv.org.br via chat, Skype e e-mail. Os interessados de Lins e região podem se inscrever pelo email: lins@cvv.org.br e ou pelo site: www.cvv.org.br

Sobre o suicídio

O suicídio é um problema de saúde pública que mata pelo menos um brasileiro a cada 45 minutos, mais do que a AIDS e muitos tipos de câncer, porém pode ser prevenido em 9 em cada 10 casos. O movimento Setembro Amarelo, mês mundial de prevenção do suicídio, iniciado em 2015, visa sensibilizar e conscientizar a população sobre a questão.

Para mais informações, acesse: www.setembroamarelo.org.br

Posto CVV Lins

Luiz Carneiro – Presidente da NAVILINS e Vice Coord. do Posto.

(14)98103-4981 Wzap / lins@cvv.org.br

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação