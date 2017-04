O CVV – Programa de Valorização da Vida criado em 1962, terá um Posto de Atendimento em Lins. Os candidatos a voluntários plantonistas iniciam a capacitação no próximo dia 29 (sábado), a partir das 9 horas, no Centro UniSALESIANO localizado à Rua Dom Bosco, 256 – Centro. Pessoas com mais de 18 anos e perfil samaritano podem participar da capacitação e, se aprovadas, poderão atuar como voluntárias do CVV. São pessoas que doam seu tempo e a sua atenção para quem precisa conversar sobre seus problemas, angústias, medos, dificuldades afetivas e familiares, entre outros assuntos.

Em Lins, o Posto CVV vai prestar atendimento por telefone, em local cedido pela Prefeitura Municipal. A expectativa é de que o número seja divulgado ao público tão logo esteja formado o grupo de voluntários plantonistas que atenderão chamadas da cidade e da região.

Mesmo que as pessoas interessadas em conhecer o CVV não tenham disponibilidade de tempo para o trabalho como plantonista, poderão participar do curso de capacitação para melhor entender a proposta de vida do CVV.

As inscrições podem ser feitas através do e-mail expansão@cvv.ogr.br , pelo celular (14) 98103- 4981 ou pelo Whatsapp (14) 99735-1775, indicando nome completo e e-mail para contato. O Comitê Pró-CVV Lins informa ainda que os interessados que não fizerem a inscrição prévia para o curso poderão participar do mesmo, desde que compareçam ao local até meia hora antes do início do mesmo

Questão de saúde pública

O suicídio é considerado pelo Ministério da Saúde como um problema de saúde pública. No Brasil, a cada uma hora, uma pessoa tira a sua própria vida, enquanto outras três pessoas tentam se matar.

Trata-se de um problema que na maioria das vezes, pode ser combatido pela prevenção e esta é o maior esforço desempenhado pelo CVV. O estudo e a discussão do tema ‘suicídio’ é uma das formas mais eficientes de se promover a prevenção, com o envolvimento da população em geral, dos profissionais da saúde, da educação, da segurança, da mídia escrita e falada e dos governantes, os quais passam a ter informações suficientes para conduzir as medidas adequadas e ao seu alcance nessa frente.

O CVV assumiu como tarefa, desde a sua criação, estimular essa discussão a qual passou a merecer mais atenção nesses últimos anos. Suicídio é um gesto de autodestruição, realização do desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. É uma escolha ou ação que tem graves implicações sociais. Pessoas de todas as idades e classes sociais podem cometer suicídio. A cada quarenta segundos, 01 pessoa se mata no mundo. Estima-se que 10 a 20 milhões de pessoas tentam o suicídio a cada ano. De cada suicídio, 6 a 10 outras pessoas são diretamente impactadas, sofrendo sérias conseqüências emocionais e até físicas difíceis de serem reparadas.

Serviço

Evento: Programa de Seleção de Voluntários – CVV

Onde: UNISALESIANO – Rua Dom Bosco, 265 – Lins

Quando: de 29/04/2017 à 27/05/2017

Quem: Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode participar do curso

Inscrição: expansão@cvv.org.br – (14) 98103-4981 – (14) 99735-1755 Whatshapp

Contato

Carlos Tupinambá

Facilitador do Curso Programa de Seleção de Voluntários em Lins

(17) 99678-2323 Whatshapp

tupi.nh@hotmail.com