Programação de serviços que serão realizados durante a semana do dia 30 de janeiro a 03 de fevereiro.

Roçada Mecânica de áreas verdes com trator (Equipe da Prefeitura)

Locais: Ulisses Guimarães, Alto da Boa Vista, Tangará, Santa Maria, São Roque, Cohab Cris, APAE.

Roçada e capinação manual (Equipe Prefeitura e Monte Azul)

Locais: Limpeza USF Cinquentenário, término da Avenida Dão Paulo, USF Bom Viver, termino do CAIC, EMEI Maria Aparecida Zani Bertin, EMEI Egilda Sciamarelli Prado, EMEI Nossa Senhora de Fátima, Avenida Caiganf, Roçada de um dia na Marginal Tiradentes (entre as Ruas Pernambuco e Rio Grande do Sul.

Coleta de Galhos (Equipe Monte Azul)

Locais: Ulisses Guimarães, Alto da Boa Vista, Real Parque, Santa Maria, Tangará e Chácara Flora.