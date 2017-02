Roçada Mecânica de áreas verdes com trator (Equipe da Prefeitura)

Locais: Bom Viver (término), FATEC, Rodoviária, Rotatória, APAE, Jardim Pinheiro, Santa Terezinha, Jardim das Paineiras, Primavera, União e Bandeirantes

Roçada e capinação manual (Equipe Prefeitura e Monte Azul)

Locais: Limpeza da Casa da Cultura, limpeza do Rio Barbosinha, limpeza da Vila Ester, limpeza do Rio Campestre (da Rua Dom Pedro II até a rodoviária), limpeza da EMEI Walter Bini, EMEI Aurea de Campos Gonçalves, EMEI Maria Aparecida da Silva Elias, limpeza da praça José Angelo (Alto da Boa Vista), limpeza da área verde no Santa Terezinha, término da APAE.

Coleta de Galhos (Equipe Monte Azul)

Locais: Jardim Americano, Vila Alta, Morumbi, Labate, Jardim Pinheiro, Gacia, Arapuã, Jardim Ariano, Jardim Campestre e Fortaleza.