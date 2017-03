Roçada Mecânica de áreas verdes com trator: Monte Azul e Prefeitura.

Locais: Junqueira, Rotatória Praça da Bíblia, CODASP, Tangará, Bom Viver I-V, Pasetto, Cemintério São João Batista e Guapiranga.

Roçada e capina manual: (equipe Prefeitura e Monte Azul)

Locais: Limpeza do Rio Barbozinha, limpeza do Rio Campestre (entre o mercado Amigão até o bairro Bandeirantes), limpeza da Praça São José, lempeza do Cartório Eleitoral, limpeza da Praça Dom Bosco, limpeza da Avenida Floriano Peixoto, limpeza do Centro Administrativo.

Coleta de Galhos: ( Monte Azul )

Locais: São Benedito, Ribeiro, São João, NOB e Jardim Leoni.