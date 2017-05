A polícia faz buscas neste domingo (30) pelos criminosos que assaltaram uma fazenda no sábado (29) em Lins (SP). Segundo informações da Polícia Civil, dois funcionários foram rendidos por quatro criminosos armados, usando capacetes.

As vítimas estavam com R$ 35 mil que seriam usados no pagamento de outros funcionários. Ainda segundo as informações da ocorrência, a quadrilha amarrou as vítimas e pegou o dinheiro do pagamento e mais R$ 250 de um dos funcionários e um celular.

Um terceiro funcionário chegou à fazenda durante o roubo e também foi rendido. Dele foram levados R$ 300 e o celular. Os criminosos fugiram em duas motos. Uma dupla fugiu antes e a outra ainda ficou mais um tempo com as vítimas, que foram deixadas amarradas perto de um canavial.

Fonte e foto: G1