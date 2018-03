Há alguns instantes, um indivíduo que havia roubado um veículo na cidade de Bauru, capotou o veículo na rotatória da rodovia Marechal Rondon, na entrada do Laticínio Tirolez.

Segundo informações o indivíduo roubou o veículo na cidade de Bauru. O carro pertence a um policial militar e no momento do roubo o veículo estava com a esposa e o filho do policial que foram abordados pelo indivíduo.