Um idoso foi preso nesta quinta-feira (21) suspeito de estuprar a própria filha e a neta no município de Guaiúba, Região Metropolitana de Fortaleza. Conforme o delegado Francisco Cavalcante, a neta, uma criança, gravou o criminoso se masturbando e denunciou para a mãe, que também era violentada desde os 10 anos de idade.

A Polícia Civil realizou a prisão após a neta flagrar o avô sem roupa e se masturbando em casa. O delegado contou que a criança pegou o celular da avó escondido e mandou um áudio para a mãe, denunciando o que acontecia quando estava sozinha com o avô. A família das vítimas teve acesso ao vídeo e ao áudio feito pela garota e denunciou o caso à polícia.

A garota contou à polícia que o vídeo era a única forma de fazer com que os adultos acreditassem que o idoso praticava os abusos. A mãe da menina disse que percebeu a garota triste e amedrontada, mas ela nunca havia falado sobre as agressões.

O delegado Francisco Cavalcante comentou que a família já desconfiava do crime, mas tinha medo do suspeito. Na denúncia, a mãe da criança revelou que sofria abusos do pai desde que tinha 10 anos.