Uma criança de 3 anos está internada em estado grave depois de ter o corpo queimado, na madrugada desta quinta-feira (30), em José Bonifácio (SP). A suspeita da polícia é de que o pai tenha ateado fogo na casa. Ele a a mulher, de 27 anos, também foram atingidos pelas chamas. O estado de saúde da menina é mais grave, já que ela teve 90% do corpo queimado.



Segundo informações da polícia, o homem colocou fogo na casa após uma discussão com a mulher. Vizinhos do casal acionaram a polícia e os bombeiros, que foram até o local para apagar as chamas. A casa ficou destruída.



O casal e a criança foram levados para a Santa Casa de José Bonifácio e depois transferidos para o Hospital de Base e Hospital da Criança, em São José do Rio Preto (SP).

De acordo com o hospital, a menina de 3 anos está internada na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). A mãe sofreu queimaduras em 60% do corpo e respira com a ajuda de aparelhos.



Já o pai foi atingido no rosto e no pescoço e o estado de saúde dele também é grave. Uma outra filha do casal, de 6 anos, também ficou ferida, mas passa bem. A polícia investiga o caso e espera o homem ter alta para colher seu depoimento.

Fonte: Folha da Noroeste

Fonte da Foto: Reprodução/TV Tem