O Corpo de Bombeiros realizou nesta quinta-feira (28), a entrega de alimentos não perecíveis para a padaria artesanal do PAESC – Postinho de Alimentação, Educação, Saúde e Cidadania – do município de Lins.

As doações fazem parte do projeto Bombeiro Solidário 2018 – “Fazendo a Diferença”. O projeto é uma ação social, a qual busca parceiros para assistir entidades que se interessem em amparar pessoas de todas as idades que possuem limitações físicas, intelectuais, dependentes químicos, idosos, crianças, vítimas de maus tratos, entre outros.

O PAESC assiste 55 crianças de 06 a 15 anos, no contraturno escolar e oferece apoio pedagógico, aulas de capoeira, padaria artesanal, brincadeiras recreativas e aulas de teatro. Oferecem também aulas de futebol para meninos e vôlei para meninas, todas as segundas-feiras, das 14h às 16h.

Estiveram presentes, o Coordenador Geral do PAESC, Thiago de Andrade, Junior Polizzato, representando a Secretária de Educação, Denise Jorge Magnoler, Flávia Fernandes, Gestora da ABBC – Associação Brasileira de Beneficência Comunitária – e demais autoridades.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins