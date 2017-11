O Corinthians precisou fazer algo que ainda não tinha feito neste Campeonato Brasileiro para conquistar o título de forma antecipada. Na noite desta quarta-feira (15), o time paulista saiu atrás do placar, mas conseguiu a virada – o que ainda não havia acontecido – e venceu o Fluminense por 3 a 1 na Arena Corinthians pela 35ª rodada.

Faltando apenas mais três rodadas para o fim do campeonato, o Corinthians chegou aos 71 pontos e não pode mais ser alcanado pelo vice-lider Grêmio, que tem 61. Esse é o sétimo título brasileiro do alvinegro paulista. Enquanto isso, o Fluminense estacionou nos 43 pontos e não conseguiu afastar o risco de rebaixamento para a Série B.

Logo no primeiro minuto, Henrique aproveitou escanteio cobrado e cabeceou forte, abrindo o placar para os visitantes. Empurrado pela torcida, o Corinthians partiu em busca do empate. Rodriguinho saiu na cara de Diego Cavalieri e só não marcou porque Reginaldo tirou de carrinho. Na sequência, Fagner cobrou escanteio e cabeceou por cima.

O Fluminense se fechou e passou a explorar o contra-ataque. Em um deles, Henrique Dourado cruzou e Gustavo Scarpa só não marcou de cabeça porque a bola explodiu na cara de Guilherme Arana. O Corinthians respondeu aos 30 minutos. Fagner bateu rasteiro e Jô chegou um pouco atrasado de carrinho. No finalzinho, Clayson finalizou de bicicleta e Lucas salvou.

Na volta do intervalo, o Corinthians precisou de apenas três minutos para virar o jogo. No primeiro lance, Clayson cruzou e Jô cabeceou no canto. Logo depois, Clayson errou o cruzamento, a bola acertou o travessão de Diego Cavalieri e sobrou para Jô completar. O Fluminense tentou o empate em finalizações de Wendel e Gustavo Scarpa.

Aos 36, Jadson passou bem pela marcação e bateu colocado. A bola acertou a trave de Cavalieri. Três minutos depois, o camisa 10 recebeu de Fagner e finalizou rasteiro, fazendo o terceiro gol corintiano e liquidando a partida. Depois disso, foi só tocar a bola e esperar o apito final para comemorar com os mais de 45 mil torcedores presentes na arena.

Os dois times voltam a campo no Rio de Janeiro. O Corinthians enfrenta o Flamengo (RJ) às 17h do domingo (19) na Ilha do Urubu, enquanto o Fluminense (RJ) recebe a Ponte Preta às 17h da segunda-feira (20) no Maracanã.

Fonte e foto: Futebol Paulista