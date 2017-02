As quartas de final da Copa Verão 2017 tiveram início na última sexta-feira (03), onde MDV PQ Clube enfrentou o Pegada na primeira partida da noite. O placar não saiu do empate, marcando dois gols para cada lado, no entanto, a equipe MDV se classificou devido à melhor campanha no campeonato.

Em seguida foi à vez do time CM Futsal enfrentar o time de Guaiçara. A partida terminou 4 a 3 para equipe da cidade vizinha, que se classificou para a semi-final do torneio. As duas equipes classificadas aguardam os resultados da noite dessa segunda-feira (06), onde mais duas equipes se classificarão para fase decisiva da Copa Verão.

DATA 08/02/2017 – quarta-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA JOGO 5 20:00 MDV PQ Clube X VENCEDOR JG 04 20:30 Guaiçara X VENCEDOR JG 03 JOGO 6

SEMI-FINAL

FINAL