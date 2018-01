Na última quinta-feira (18), seis times do Grupo B voltaram a entrar em quadra pela 4ª rodada da Copa Verão de Futsal. Desta vez, três vitórias embalaram a torcida que compareceu no Ginásio João Santos Meira.

O primeiro confronto foi entre Campin FC x Mauro Gás, onde perdeu por 2 a 0. Odontocompany FIB A x Milanga, onde levou a melhor por 6 a 3. Odonto Company FIB B x Sabal “B”/Pegadas foram os últimos a jogar, o time levou a melhor por 6 a 1.

Já na sexta-feira (19), seis times do Grupo A entraram em quadra pela 5ª rodada, também com três vitórias. Sabal “A” x Garcia Santos/Alternativa perdendo por 11 a 2. Semel Contract x Bom Viver Futsal perdeu por 2 a 6. Reginópolis x Pirajuí foram os últimos a entrarem em quadra, onde Pirajuí levou a melhor por 7 a 4.

Nesta segunda-feira (22), mais seis times do Grupo B se enfrentaram para competir pela 6ª rodada do campeonato. Sabal “B”/Pegadas x Mialanga, onde perdeu por 3 a 4. Odonto Company FIB B enfrentou Mauro Gás e venceu por 6 a 2. No último jogo da noite Odonto Company FIB A enfrentou Campin FC, levando a melhor por 6 a 0.

Terça-feira (23), outros seis times do Grupo A competiram pela 7ª rodada da Copa Verão. Sabal “A” x Semel/Contract, levando a melhor por 5 a 4. Pirajuí x Bom Viver Futsal jogaram a segunda partida, onde Pirajuí levou a melhor por 5 a 2. O último jogo da noite, onde Reginópolis perdeu de 4 a 5 para Garcia Santos/Alternativa.

Confira a tabela completa dos jogos:

DATA 12/01/2018 – sexta-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOA REGINÓPOLIS 4 X 1 SEMEL/CONTRACT 20:00 GRUPOA BOM VIVER FUTSAL 4 X 4 SABAL “A” 20:30 GRUPOA GARCIA STOS/ALTERNATIVA 4 X 4 PIRAJUI

DATA 15/01/2017 -segunda-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOB SABAL “B”/PEGADAS 4 X 1 MAURO GÁS 20:00 GRUPOB ODONTO COMPANY FIB B 5 X 1 ODONTO COMPANY FIB A 20:30 GRUPOB MIALANGA 12 X 3 CAMPIN FC

DATA 16/01/2018 -terça-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOA BOM VIVER FUTSAL 3 X 1 GARCIA SNTOS/ALTERNATIVA 20:00 GRUPOA SEMEL CONTRACT 3 X 6 PIRAJUI 20:30 GRUPOA REGINÓPOLIS 5 X 7 SABAL “A”

DATA 18/01/2018 -quinta-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOB CAMPIN FC 00 X 02 MAURO GAS 20:00 GRUPOB ODONTO COMPANY FIB A 06 X 03 MIALANGA 20:30 GRUPO B ODONTO COMPANY FIB B 06 X 01 SABAL “B”/ PEGADAS

DATA 19/01/2018 -sexta-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOA SABAL “A” 00 X 02 GARCIA STOS/ALTERNATIVA 20:00 GRUPOA SEMEL/CONTRACT 06 X 03 BOM VIVER FUTSAL 20:30 GRUPO A REGINOPOLIS 06 X 01 PIRAJUI

DATA 22/01/2018-segunda-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOB SABAL “B”/PEGADAS 03 X 04 MIALANGA 20:00 GRUPOB ODONTO COMPANY FIB B 06 X 02 BOM VIVER FUTSAL 20:30 GRUPOB ODONTO COMPANY FIB A 04 X 07 PIRAJUI DATA 23/01/2018 -terça-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOA SABAL “A” 5 X 4 SEMEL/CONTRACT 20:00 GRUPOA PIRAJUI 5 X 2 BOM VIVER FUTSAL 20:30 GRUPO A REGINÓPOLIS 4 X 5 GARCIA STOS/ALTERNATIVA

DATA 25/01/2018 –quinta-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOB ODONTO COMPANY FIB B X CAMPIN FC 20:00 GRUPOB MAURO GÁS X MIALANA 20:30 GRUPO B ODONTO COMPANY FIB A X SABAL “B”/PEGADAS

DATA 26/01/2018 -sexta-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOA PIRAJUI X SABAL “A” 20:00 GRUPOA REGINOPOLIS X BOM VIVER FUTSAL 20:30 GRUPOA GARCIA STOS/ALTERNATIVA X SEMEL/CONTRACT

DATA 29/01/2018 – segunda-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOB CAMPIN FC X SABAL “B”/ PEGADAS 20:00 GRUPOB ODONTO COMPANY FIB B X MIALANGA 20:30 GRUPOB MAURO GÁS X ODONTO COMPANY FIB A

QUARTAS DE FINAL

DATA 31/01/2018 – quarta-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA JOGO 1 20:00 1º GRUPO A X 4º GRUPO B 20:30 2º GRUPO B X 3º GRUPO B JOGO 2

DATA 02/02/2018 –sexta-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA JOGO 3 20:00 1º GRUPO B X 4º 4º GRUPO A 20:30 2º GRUPO B X 3º GRUPO A JOGO 4

SEMIFINAL

DATA 05/02/2018 – segunda-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA JOGO 5 20:00 VENCEDOR JG 01 X VENCEDOR JG 04 20:30 VENCEDOR JG 02 X VENCEDOR JG 03 JOGO 6

FINAL

DATA 08/02/2017 – quarta-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA 20:00 VENCEDOR JG 05 X VENCEDOR JG 06 20:30 VENCEDOR JG 05 X VENCEDOR JG 06

Grupo A – REGINÓPOLIS – SEMEL/CONTRACT – SABAL “A” – PIRAJUI – GARCIA STOS/ALTERNATIVA – BOM VIVER FUTSAL GRUPO B – ODONTO COMPANY FIB B – ODONTO COMPANY FIB B – SABAL “B”/ PEGADAS – MURO GÁS – CAMPIN FC – MIALANGA

Fonte: Codec – Coordenadoria de Comunicação