Na última quinta-feira (25), seis equipes do Grupo B entraram em quadra pela 8ª rodada da Copa Verão de Futsal, onde três vitórias embalaram o publico presente no Ginásio João Santos Meira.

O primeiro confronto foi entre OdontoCompany FIB B e Campin FC, vencendo de goleada por 12 a 1. Mialanga venceu a equipe Mauro Gás por 4 a 0. Já OdontoCompany FIB A, ganhou de 6 a 1 da Sabal “B”/Pegadas.

A 9ª rodada do campeonato, foi realizada na última sexta-feira (26), Pirajui abriu a noite vencendo por 5 a 2 da equipe Sabal A”. Reginópolis perdeu de 5 a 0 para a equipe do Bom Viver Futsal. O último confronto da noite foi entre Gargia Santos/Alternativa e SemelContract, onde a equipe ganhou por 11 a 1.

Nesta segunda-feira (29), foi realizada a 10ª rodada do campeonato, onde mais seis grupos do grupo B se enfrentaram. Duas vitórias e um W.O. embalaram a noite do público que foi prestigiar o evento.

Camping FC perdeu por 8 a 1 da equipe Sabal “B”/Pegadas. A segunda partida da noite houve W.O. entre as equipes OdontoCompany FIB B e Mialanga, já que os jogadores do Mialanga não compareceram ao jogo. A terceira e último jogo da noite terminou com vitória do time OdontoCompany BIB A por 8 a 5 contra a equipe do Mauro Gás.

As quartas de final acontecerão nesta quarta-feira (31), a partir das 20h00, também no Ginásio João Santos Meira.

Confira a tabela completa dos jogos:

DATA 12/01/2018 – sexta-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOA REGINÓPOLIS 4 X 1 SEMEL/CONTRACT 20:00 GRUPOA BOM VIVER FUTSAL 4 X 4 SABAL “A” 20:30 GRUPOA GARCIA STOS/ALTERNATIVA 4 X 4 PIRAJUI

DATA 15/01/2017 -segunda-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOB SABAL “B”/PEGADAS 4 X 1 MAURO GÁS 20:00 GRUPOB ODONTO COMPANY FIB B 5 X 1 ODONTO COMPANY FIB A 20:30 GRUPOB MIALANGA 12 X 3 CAMPIN FC

DATA 16/01/2018 -terça-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOA BOM VIVER FUTSAL 3 X 1 GARCIA SNTOS/ALTERNATIVA 20:00 GRUPOA SEMEL CONTRACT 3 X 6 PIRAJUI 20:30 GRUPOA REGINÓPOLIS 5 X 7 SABAL “A”

DATA 18/01/2018 -quinta-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOB CAMPIN FC 00 X 02 MAURO GAS 20:00 GRUPOB ODONTO COMPANY FIB A 06 X 03 MIALANGA 20:30 GRUPO B ODONTO COMPANY FIB B 06 X 01 SABAL “B”/ PEGADAS

DATA 19/01/2018 -sexta-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOA SABAL “A” 00 X 02 GARCIA STOS/ALTERNATIVA 20:00 GRUPOA SEMEL/CONTRACT 06 X 03 BOM VIVER FUTSAL 20:30 GRUPO A REGINOPOLIS 06 X 01 PIRAJUI

DATA 22/01/2018-segunda-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOB SABAL “B”/PEGADAS 03 X 04 MIALANGA 20:00 GRUPOB ODONTO COMPANY FIB B 06 X 02 BOM VIVER FUTSAL 20:30 GRUPOB ODONTO COMPANY FIB A 04 X 07 PIRAJUI DATA 23/01/2018 -terça-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOA SABAL “A” 5 X 4 SEMEL/CONTRACT 20:00 GRUPOA PIRAJUI 5 X 2 BOM VIVER FUTSAL 20:30 GRUPO A REGINÓPOLIS 4 X 5 GARCIA STOS/ALTERNATIVA

DATA 25/01/2018 – quinta-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOB ODONTO COMPANY FIB B 12 X 01 CAMPIN FC 20:00 GRUPOB MAURO GÁS 00 X 04 MIALANA 20:30 GRUPO B ODONTO COMPANY FIB A 06 X 01 SABAL “B”/PEGADAS

DATA 26/01/2018 -sexta-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOA PIRAJUI 05 X 02 SABAL “A” 20:00 GRUPOA REGINOPOLIS 00 X 05 BOM VIVER FUTSAL 20:30 GRUPOA GARCIA STOS/ALTERNATIVA 11 X 01 SEMEL/CONTRACT

DATA 29/01/2018 – segunda-feira LOCAL JOÃO SANTOSMEIRA 19:30 GRUPOB CAMPIN FC 01 X 08 SABAL “B”/ PEGADAS 20:00 GRUPOB ODONTO COMPANY FIB B 0 X WO MIALANGA 20:30 GRUPOB MAURO GÁS 05 X 08 ODONTO COMPANY FIB A

QUARTAS DE FINAL

DATA 31/01/2018 – quarta-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA JOGO 1 20:00 1º GRUPO A X 4º GRUPO B 20:30 2º GRUPO B X 3º GRUPO B JOGO 2

DATA 02/02/2018 –sexta-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA JOGO 3 20:00 1º GRUPO B X 4º 4º GRUPO A 20:30 2º GRUPO B X 3º GRUPO A JOGO 4

SEMIFINAL

DATA 05/02/2018 – segunda-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA JOGO 5 20:00 VENCEDOR JG 01 X VENCEDOR JG 04 20:30 VENCEDOR JG 02 X VENCEDOR JG 03 JOGO 6

FINAL

DATA 08/02/2017 – quarta-feira LOCAL JOÃO SANTOS MEIRA 20:00 VENCEDOR JG 05 X VENCEDOR JG 06 20:30 VENCEDOR JG 05 X VENCEDOR JG 06

Grupo A – REGINÓPOLIS – SEMEL/CONTRACT – SABAL “A” – PIRAJUI – GARCIA STOS/ALTERNATIVA – BOM VIVER FUTSAL GRUPO B – ODONTO COMPANY FIB B – ODONTO COMPANY FIB B – SABAL “B”/ PEGADAS – MURO GÁS – CAMPIN FC – MIALANGA

Fonte: Codec – Coordenadoria de Comunicação