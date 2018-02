Prefeitura de Lins através da Coordenadoria de Cultura divulga programação para este carnaval.

Neste sábado (10), será realizado na quadra da SABAPA (E.S. Império do Parque), o Baile Carnavalesco Com Assim Q É e Alex Gandaia. O evento será na Rua Fernão Contes, 182, às 22h.

No domingo (11), será realizado a Matinê Carnavalesca com DJ, também na quadra da SAPABA. O evento será às 15h.Às 22h do domingo, acontecerá o Baile Carnavalesco com Assim Q É e Alex Gandaia na quadra do Ribeiro (E.S. Mocidade do Ribeiro e TK), na Rua Nilo Noronha, 437.

Na segunda-feira (12), o Super Show com Escola de Samba Gaviões da Fiel e Baile com DJ. O evento será realizado às 22h na Casa da Cultura, localizada na Avenida José da Conceição, 111.

Na terça-feira (13), a Matinê Carnavalesca com DJ, acontecerá na Quadra da Ribeiro (E.S. MOC IND RIBEIRO e TK), localizada na Rua Nilo Noronha, 437.

Lembramos a toda população que os eventos dos dias 10, 11 e 13. No dia 12, o evento realizado na Casa da Cultura terá o ingresso cobrado no valor de R$ 20,00.

A Prefeitura de Lins deseja a todos um excelente carnaval.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação