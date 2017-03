Como uma das primeiras iniciativas da Cooperativa Brasil de Transporte Aéreo de Cargas – BRASCOOTA, logo ao instalar-se em Lins, foi abrir uma empresa cooperada, importadora e exportadora de peças e acessórios de aviões, que já está atuando nos mercados dos Estados Unidos e Europa, para onde já exportou turbinas e slides (escorregadores de emergência), gerando impostos para Lins.

Nossa cidade que já é uma das maiores exportadoras do país, mandando para o exterior uma grande variedade de produtos (produtos pet, de limpeza, alimentos e equipamentos de segurança), passa agora a fornecer ao mercado internacional produtos aeronáuticos.

A BRASCOOTA adquiriu, em leilões da Receita Federal, aviões das massas falidas da VASP, VARIG e TRANSBRASIL, depositados nos aeroportos de São José dos Campos, Galeão, Campo Grande, Manaus, Guarulhos e Brasília, transferindo uma parte para Lins e desses locais já saem para o mercado internacional, com notas fiscais expedidas, sempre, pela empresa aberta em nossa cidade. A BRASCOOTA continua agindo com agressividade nesse mercado, adquirindo aviões para recolocá-los no ar, ou transformá-los em peças.

Em reunião com o Diretor Administrativo da Brascoota, que abriu em Lins uma empresa, cooperada, de Consultoria Aeronáutica, Comandante Omar Braga, tratou, com o Secretário de Desenvolvimento, Israel Alfonso e o Assessor responsável pela administração do aeroporto municipal, João Cezar Ferreira , do andamento dos novos projetos que estão em implantação, além dessas duas empresas cooperadas que já estão abertas e em pleno funcionamento.

Omar Braga falou de outras três cooperadas que estão em fase de abertura e que funcionarão no aeroporto local, fazendo manutenção de instrumentos e motores de aviões e táxi aéreo, “lembrando que são atividades que demandam licenças de órgãos federais e, portanto, demoram um pouco a sair, mas que estão entre as nossas prioridades”, conclui Braga.