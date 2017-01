Na quarta-feira (24), foi realizada no anfiteatro da Prefeitura Municipal, uma reunião do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com os membros do colegiado no ano de 2017, onde aconteceu a eleição do novo presidente do conselho.

O antigo presidente, Julio Ferrari, entregou o posto para a nova presidente, Arlete Lima dos Santos e para o vice Edson Gabriel Junior, que ficarão a frente do CMDCA por dois anos.

CMDCA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é o órgão responsável pelas políticas públicas de defesa de direitos e promoção do bem estar social da criança e do adolescente no Município.

Entre outras funções é ele o responsável pelo registro das entidades assistenciais (ONGs) que atendam as crianças e adolescentes, pelo processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. O Conselho é composto por membros titulares e suplentes, sendo 50% da sociedade civil e 50% do poder público. O CMDC fica no prédio da Prefeitura de Lins, localizado na Avenida Nicolau Zarvos, 754. O telefone para contato é o 3533-4360.