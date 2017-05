O conselho de Segurança da ONU deve se reunir na terça-feira (23) a portas fechadas para discutir o último teste com míssil realizado pela Coreia do Norte, respondendo a pedidos de Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, afirmaram diplomatas neste domingo.

A Coreia do Norte lançou um míssil balístico nas águas da costa leste do país no domingo (21), o segundo teste realizado em uma semana, que a Coreia do Sul disse afetar as expecativas de paz do novo governo liberal.