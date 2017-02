Várias cidades do Centro-Oeste Paulista terão programação nos quatro dias de carnaval neste ano. Em Getulina, a folia começa nesta sexta-feira (24) com o Baile Popular, a partir das 20h30. No sábado (25) e na segunda-feira (27) tem desfile e apresentação das três escolas de samba de Getulina, 15 Blocos, além do baile popular com apresentação de banda e Dj. A programação começa às 20h30. No domingo (26) e na terça-feira (28), tem matinê a partir das 15 horas e a noite tem o baile popular. Toda a programação é de graça e acontece na Praça Nove de Julho.



Fonte: G1